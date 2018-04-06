Венесуэла прекращает все полеты панамской флагманской авиакомпании Copa - авиавласти

МЕХИКО, 6 апр /ПРАЙМ/. Венесуэла приняла решение о прекращении всех полетов в страну крупной панамской авиакомпании Copa Airlines в рамках принятых правительством финансовых и экономических санкций против Панамы, сообщает в четверг венесуэльский национальный институт гражданской авиации.

Copa - одна из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке и одна из немногих в регионе, кто продолжал летать в Каракас. Несколькими часами ранее Панама отозвала посла из Венесуэлы и попросила Каракас отозвать своего.

"С 6 апреля 2018 года на срок 90 дней с возможностью пролонгации все полеты Compania Panamena de Aviacion (Copa Airlines) с национальной территории и на нее прекращаются как мера по поддержке венесуэльской финансовой системы", - говорится в коммюнике института.