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Венесуэла прекращает все полеты панамской флагманской авиакомпании Copa - авиавласти


Мировая экономика

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МЕХИКО, 6 апр /ПРАЙМ/. Венесуэла приняла решение о прекращении всех полетов в страну крупной панамской авиакомпании Copa Airlines в рамках принятых правительством финансовых и экономических санкций против Панамы, сообщает в четверг венесуэльский национальный институт гражданской авиации.

Copa - одна из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке и одна из немногих в регионе, кто продолжал летать в Каракас. Несколькими часами ранее Панама отозвала посла из Венесуэлы и попросила Каракас отозвать своего.

"С 6 апреля 2018 года на срок 90 дней с возможностью пролонгации все полеты Compania Panamena de Aviacion (Copa Airlines) с национальной территории и на нее прекращаются как мера по поддержке венесуэльской финансовой системы", - говорится в коммюнике института.

Еще в 2016 году Венесуэла имела долг перед мировыми авиакомпаниями в размере примерно 800 миллионов долларов. Власти страны запретили тогда авиакомпаниям выводить из Венесуэлы полученную там выручку. Проблемы возникли в связи с введенными в Венесуэле ограничениями, связанными с курсом доллара, из-за которых иностранные контрагенты несли убытки.

Из Венесуэлы в итоге ушли такие авиакомпании, как колумбийская Avianca, мексиканская Aeromexico, южноамериканская Latam и аргентинская Aerolineas Argentina. К ним присоединились перевозчики из других регионов – американская Delta, один из крупнейших европейских перевозчиков немецкая Lufthansa и Air Canada. Временно приостанавливали свои полеты испанская Iberia, американская United Airlines и другой крупный европейский игрок Air France.

Венесуэла в четверг решила приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело. В их числе Copa Airlines. Панама в свою очередь отзывает посла из Венесуэлы и требует у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя. Ранее Панама включила президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств и требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.

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