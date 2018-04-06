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Перевозчик КНДР выполнил два рейса между Владивостоком и Пхеньяном после отмены еще двух


ВЛАДИВОСТОК, 6 апр /ПРАЙМ/. Один из двух рейсов из Владивостока в Пхеньян вылетел в 12:30 (5:30 мск) с опозданием на 10 минут, сообщается на официальном сайте международного аэропорта Владивосток.

Как ранее рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта, два из четырех рейсов компании Air Koryo из Владивостока в Пхеньян - в 13.40 (6.40 мск) и обратно в 12.40 (5.40 мск) - в пятницу, 6 апреля, отменены по решению компании.

Согласно данным онлайн-табло, в пятницу самолет Air Koryo прибыл из Пхеньяна в 10.30 (3.30 мск) на 30 минут раньше запланированного, а вылетел из Владивостока в 12.30 (5.30 мск) с задержкой на десять минут.

Самолеты Air Koryo летают из Владивостока в Пхеньян и обратно по понедельникам и пятницам. Согласно расписанию до 5 октября на сайте международного аэропорта Владивосток, все следующие рейсы выполняются по плану.

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