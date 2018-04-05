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Гендиректор "Суммы" Маммедзаде не пришла в пятницу на совет директоров "Трансконтейнера"


МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде не пришла в пятницу на заседание совета директоров ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер" TRCN, причина неизвестна, сообщили РИА Новости в "Трансконтейнере".

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, арестовал до 30 мая Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. Совет директоров "Трансконтейнера", в котором 25,07% принадлежит Fesco (входит в группу "Сумма"), в пятницу рассматривает ряд вопросов, в том числе о созыве годового собрания акционеров и выплате дивидендов.

Председатель совета директоров ООО "Группа "Сумма" Зиявудин МагомедовНеприкасаемых нет: дело "Суммы" будет держать олигархов в тонусе

"Представителя группы "Сумма" - генерального директора группы "Сумма" Лейлы Маммедзаде - на совете директоров не было. Причина нам неизвестна", - сообщили в "Трансконтейнере" в пятницу.

Всего у группы "Сумма" в совете директоров "Трансконтейнера" три представителя. Помимо Маммедзаде, первый заместитель гендиректора группы Александр Панченко и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.

"Представитель группы "Сумма" - Александр Панченко - был на совете директоров "Трансконтейнера" в пятницу. Марк Гарбер - участвовал в совете директоров по телефону", - сообщили в "Трансконтейнере".

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