Новые санкции США разрушают интеграционные процессы в мировой экономике - посольство РФ

ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Введение новых санкций США против российских компаний является еще одним шагом по разрушению свободы предпринимательства и интеграционных процессов в мировой экономике, заявили в посольстве РФ в США.

"США сделали очередной ошибочный шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в Facebook FB.

В пятницу США внесли в санкционный список 38 российских физических лиц и компаний. В частности, под ограничения попали такие крупные компании, как "ГАЗ" GAZA, "Русал", "Базовый элемент", En+ Group и другие.