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Страховщиков ОСАГО в РФ к 2019 г может остаться меньше 50 - НРА


МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Страховых компаний, работающих на российском рынке ОСАГО, к концу 2018 года может остаться меньше 50, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Как уточнили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА), на сегодняшний день таких компаний 59.

"ОСАГО остается самой проблемной частью рынка. …Резко увеличилось количество убыточных регионов, а за несколько оставшихся прибыльных усиливается конкурентная борьба. Отрицательный технический результат по ОСАГО повышает давление на финансовую устойчивость страховых компаний. Если тарифный коридор по ОСАГО не будет расширен в 2018 году, к концу года количество страховщиков, занимающихся этим видом, составит менее 50", - поясняется в обзоре НРА.

Центробанк дважды повышал базовые тарифы по ОСАГО: осенью 2014 года тариф по этому виду страхования был увеличен до 30%, и весной 2015 года - на 40%, тогда же был расширен тарифный коридор до 20%.

В обзоре НРА также отмечается, что введение натуральной формы возмещения ущерба в ОСАГО, закон о приоритете которой вступил в силу 28 апреля 2017 года, не дало положительного эффекта. Этот закон направлен, в том числе, на борьбу с недобросовестными автоюристами, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

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