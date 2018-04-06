РФ не оставит новые санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа - МИД

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Россия не оставит новые санкции со стороны США, как и любой новый антироссийский выпад, без жесткого ответа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", - говорится в документе.

США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.