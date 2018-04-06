Минск учитывает мнение Европы и РФ, но действует исходя из национальных интересов - МИД

МИНСК, 6 апр /ПРАЙМ/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск принимает во внимание мнение европейских и российских партнеров, но принимает решения в соответствии с собственными национальными интересами.

Данное заявление глава МИД сделал в интервью телеканалу Euronews, текст которого опубликован в пятницу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во многих западных странах Белоруссию порой считают частью России и российской политики. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы являемся независимым государством, молодым суверенным государством, и мы всегда будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами. Безусловно, мы принимаем во внимание мнение европейских и российских партнеров, но мы всегда будем принимать решения в соответствии с нашими национальными интересами", - сказал Макей.

Он отметил, что Белоруссия не является большим геополитическим игроком и не имеет геополитических амбиций. "У нас есть определенный экономический потенциал, но мы понимаем, что не можем играть значимую геополитическую роль", - подчеркнул Макей.

Он добавил, что Минск находится "между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны - Россия, с другой - Европейский союз". "Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух "больших огней", которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы страдаем от этого. Потому что белорусская экономика является экспортоориентированной. Мы зависим от ситуации на зарубежных рынках, и хотели бы иметь нормальные торговые отношения с Востоком и Западом, с Севером и Югом", - сказал Макей.

По его словам, Белоруссия страдает от ситуации, когда Россия и ЕС применяют взаимные санкции. "Россия - наш ключевой партнер… С экономической точки зрения сегодня мы сильно зависим от России. Именно поэтому перед нами стоит задача диверсифицировать отношения, в первую очередь, экономические. Евросоюз - наш второй по значимости экономический партнер после России", - отметил Макей.

"Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель, и мы активно работаем над ее достижением. При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Белоруссии, без России или за счет России", - подчеркнул глава МИД. Он добавил, что поэтому Минск не признает вопроса: "C кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?", а хочет поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. "Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства", - констатировал министр.