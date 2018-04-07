США планируют ужесточить экологические требования к импортируемым автомобилям - WSJ

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена ужесточить экологические требования для импортируемых автомобилей, чтобы поддержать национальный автопром, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп попросил несколько агентств, включая Агентство по охране окружающей среды (EPA), разработать планы по ужесточению стандартов выбросов произведенных за рубежом автомобилей.

Американская администрация рассчитывает, что подобный "нетарифный барьер" может снизить стоимость автомобилей, которые производились бы американскими рабочими, поскольку новые правила могут заставить импортирующие компании использовать при производстве более дорогостоящие технологии.

Издание отмечает, что ужесточение требований, скорее всего, приведет к увеличению цен в США на импортируемые автомобили.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал автопроизводителей за их нежелание переносить производство в США, обещал снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.

Кроме того, в начале марта Трамп пригрозил ввести 25-процентные пошлины на европейские автомобили в случае если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.