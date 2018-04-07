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Санкции - это "сигнал" России, они не означают разрыва диалога - госдеп США


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Новые санкции США - это "сигнал" России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.

Ранее США ввели санкции против 38 российских чиновников, бизнесменов и компаний по целому ряду поводов, включая Украину, Сирию и закон "О противодействии противникам Америки через санкции".

"Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", - заявил представитель госдепартамента.

"Это не означает, что Соединенные Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", - отметил собеседник агентства.

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