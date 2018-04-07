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Госдеп в связи с санкциями заявляет, что Россия сама себя изолирует от Запада


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. США считают, что Россия сама себя изолирует, и "разочарованы" тем, что Москва, по их мнению, не хочет брать ответственность за свои действия, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США в связи с очередными санкциями в пятницу.

"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", - заявил представитель госдепартамента.

Он перечислил претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации". Россия эти обвинения в прошлом не раз отвергала.

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