Санкции ударят по проектам сохранения наследия РФ в США - Конгресс русских американцев

ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Новые санкции Вашингтона в отношении российской группы "Ренова" и ее основателя Виктора Вексельберга ударят по проектам по сохранению культурного наследия России в США, заявила в пятницу РИА Новости президент Конгресса русских американцев Наталья Сабельник.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ" GAZA, "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" GAZP Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

"Эти санкции ударят по нашим проектам и повлияют на американо-российские инициативы по сохранению российского культурного наследия здесь", - сказала она.

"Они ("Ренова") помогают реставрации Форт-Росса. В прошлом году они помогли нам организовать 200-летний юбилей Елизаветинской крепости на Гавайях", - пояснила Сабельник.

Она добавила, что пять лет назад "Ренова" спонсировала 40-летний юбилей Конгресса русских американцев.

Форт-Росс - американское название русской крепости Росс в Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 год. Это русское поселение на побережье Северной Калифорнии, в 80 километрах к северу от Сан-Франциско. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке.