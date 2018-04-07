Панамский канал опроверг запрет на прохождение судов из Венесуэлы

МЕХИКО, 7 апр /ПРАЙМ/. Администрация Панамского канала опровергла появившиеся слухи о введении запрета на прохождение судов из Венесуэлы на фоне обострившихся отношений двух стран и экономических санкций против панамских компаний в Венесуэле.

Венесуэла решила приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, для, как было объявлено, защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора.

"Договоры Торрихоса-Картера, подписанные в 1977 году, помимо перехода права управления каналом к Панаме, устанавливают нейтралитет этого пути и равенство для прохода судов всех стран", - сообщила администрация канала в своем микроблоге в Twitter.

Там же размещено сообщение о якобы введенном запрете на проводку венесуэльских судов с пометкой "Фальшивка".

Панамский канал с 2000 года управляется Панамой, к которой эти функции перешли от США. Главным управляющим органом является администрация Панамского канала - государственное агентство страны, имеющее, однако, финансовую независимость.

Теоретический запрет на пользование Панамским каналом стал бы весьма чувствительным для правительства Венесуэлы. Именно через этот канал Каракас отправляет крупные партии нефти для потребителей в Азии, в первую очередь в КНР.