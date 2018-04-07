В нужное время в нужном месте: гид раскрыл секрет охоты на северное сияние

МУРМАНСК, 7 апр - ПРАЙМ. Полярное сияние в Заполярье теоретически можно наблюдать с конца августа по середину апреля – когда ночи становятся темными, возрастает активность солнца и облака рассеиваются, тогда на сцену северного неба выходит капризная дама Aurora Borealis. Тысячи туристов осенью и зимой устремляются в Мурманскую область, чтобы увидеть уникальный танец небесных огней – туры "Охота за северным сиянием" с каждым годом становятся все популярнее.

Как "поймать" северное сияние наверняка, какую роль в свидании с ним играют точные расчеты, а какую – банальное везение, рассказал РИА Новости гид Александр Городинский.

СИЯНИЕ БЕЗ ГАРАНТИИ

Северное сияние — одно из самых удивительных явлений природы. Оно ничуть не изменилось с древних времен, когда нагоняло ужас и предупреждало о грядущих катастрофах, а порой обещало счастье и долголетие. Ученые научились предсказывать его появление с помощью сложных расчетов, фотографы – отображать все оттенки и полутона, а туристические компании – продавать как эксклюзивный северный продукт, превратив некогда таинственный феномен в популярный бренд.

Северное сияние можно увидеть в разных точках планеты, но прежде всего там, где проходят так называемые авроральные овалы — обширные приполярные области, расположенные асимметрично вокруг геомагнитных полюсов. То есть теоретически увидеть свечение верхних слоев атмосферы можно и в Канаде, и на Аляске, и в Скандинавии, и в Сибири.

Мурманская область несколько лет назад взяла пример с соседних Норвегии и Финляндии, где северное сияние превратилось в ходовой товар – там отправиться на охоту можно в собачьей упряжке, на лодке, круизном лайнере, снегоходе, лыжах, снегоступах, ну или банально – в автобусе со стеклянной крышей.

Александр Городинский, который организует туры за северным сиянием уже несколько лет, вспоминает, что поначалу мурманские операторы стали продавать туры "наудачу", не гарантируя успех предприятия, и объясняли провал капризами природного феномена.

"Так было несколько лет, и на запросы туристов, которые приезжали сюда с вопросом – где и когда можно посмотреть северное сияние, турфирмы разводили руками. Когда мы начали заниматься организацией туров в 2013 году, мы поставили цель - создать такой турпродукт, в котором турист получал возможность увидеть северное сияние с гарантией", - вспоминает Александр.

ОХОТА ПО-НАУЧНОМУ

Имея за плечами географическое образование и основательную подготовку по организации туристических маршрутов и экскурсий, Александр и его партнер решили устраивать охоту на сияние по-научному. Туристы, как правило, приезжают в Мурманскую область всего на два-три дня. В то время как рядовые мурманчане видят сияния всего два-три раза в год. Гиды поставили задачу - разработать методику детального прогноза полярных сияний и анализа погодных условий, чтобы показать Аврору гостям в очень сжатые сроки и с гарантией результата.

"Прогноз основывается на открытых данных. Это, прежде всего, прогноз геомагнитных бурь. Сейчас есть много приложений для гаджетов, где можно это посмотреть. Но он совсем не гарантирует возникновения сияний, как думают многие туристы", - поясняет Городинский.

Со временем инструментарий стал развиваться, вырос опыт, в частности организаторы туров создали лабораторию, где начали следить за ситуацией по более детальным данным научно-исследовательских институтов: они наблюдают за солнцем и получают долгосрочные прогнозы.

Кроме того, есть американские спутники, которые снимают данные "солнечного ветра" - потока заряженных частиц и поведение магнитного поля планеты уже на подходе к Земле. Здесь можно видеть более детальную картину стоит ли ожидать полярное сияние и насколько оно будет интенсивное уже ближайшей ночью. Так, учитывая многие параметры, можно рассчитать, когда организовывать туры.

"Многие компании сейчас заявляют, что организуют туры согласно прогнозам. Но данные нужно уметь анализировать, чтобы давать гарантии. Нет ресурса, который предскажет вам появление полярного сияния. Заранее известны лишь магнитные бури - то есть степень возмущения магнитного поля", - поясняет Александр.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ОБЛАКА

Но прогноз возникновения сияний – это еще полдела. Красивый спектакль полярного сияния может запросто пройти за кулисами облаков, что в районе Баренцева моря не редкость. Приехать в Мурманск и выехать за город часто не достаточно, чтобы увидеть небесное чудо. Так что и погодную кухню гидам приходится принимать во внимание.

"Два года назад мы стали серьезно заниматься учетом погодных условий - образование позволяет. Мы привлекаем специальные метеорологические данные - не те, которые можно видеть на сайтах погоды, а спутниковые снимки облачности, сравниваем показания разных моделей погоды, данные метеостанций – то, что показывает станция по факту, отслеживаем погоду не только в Мурманске, а на всем Кольском полуострове", - рассказывает Александр.

Такая методика позволяет увидеть, где в области находятся участки безоблачного неба и направить гида с туристами именно туда. В сложной метеорологической обстановке группам приходится проделывать путь более чем в 300 километров, чтобы добиться цели.

"Все это непростая работа команды специалистов, и иногда мы отказываемся принять заказ, даже если гости полны желания, если видим, что результат недостижим по любым причинам и стараемся оставаться честными перед клиентами", - говорит гид.

Отлаженная методика анализа позволяет предсказать появление сияния с очень большой долей вероятности для того, чтобы включить "зеленый свет" для охотников из других городов, которые собираются с армейской скоростью и летят в Заполярье из разных регионов страны.

"За три месяца работы в нашей компании было только три неудачных выезда, а мы делаем туры в среднем три-четыре раза в неделю. Это более сотни туристов со всего мира, которые прилетели не зря", - не без гордости говорит Александр.

При этом он с самого начала решил: если в его поездке туристы не увидели северного сияния, половину стоимости тура они получат обратно, либо отправятся на охоту в ближайший день еще раз бесплатно.

ЭКЗОТИКА ДЛЯ ГОСТЕЙ ИЗ АЗИИ

Несколько лет назад широкую дорогу в Мурманскую область проложили азиатские туристы. Поначалу они приезжали в столицу российского Заполярья летом, чтобы пересесть на борт атомного ледокола и отправиться к северному полюсу. Но постепенно популярными стали и зимние турпродукты, главный из которых, безусловно – полярное сияние.

По словам Александра, для китайцев или тайцев снег, мороз и сосульки – уже нечто из ряда вон выходящее. Дневной тур на снегоходах, пеший переход через горы или ночевка в чуме – это уже перебор.

"У них другой менталитет: если русскому или европейскому туристу интересна информация, приключенческий тур, жить в глубинке, переезжать с места на место, баня и так далее, то для азиатского туриста это чересчур большой экстрим", - улыбается мурманский гид.

И наоборот - русский или европейский турист едва ли оценит по достоинству катание с ледяной горки в ходе тура, а китаец увидит в этом оригинальный северный колорит. "Русский турист нормально выдерживает день на снегоходе, а иностранному туристу достаточно 15 минут. Я уж не говорю про рыбалку: для нас зимняя рыбалка – когда мужчина ушел на три дня с удочкой и все. А для них (азиатов) – 10 минут – предел", - Городинский признается, что все туры приходится адаптировать под особенности менталитета туристов.

Зато практически каждый день с конца декабря по начало апреля гиды могут поздравлять друг друга с Новым годом – графики туров совпадают с расписанием праздников: сначала российский Новый год, потом китайский, следом наступает очередь тайского. Ну а в апреле сезон охоты за северным сиянием уже подходит к концу.

КАК "ВЫЗВАТЬ" СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Все норвежские дети знают: чтобы появилось северное сияние, нужно помахать белым платком. Александр для создания мистической атмосферы придумал особый обряд для туристов, вынужденных отправляться в дальний тур за Aurora Borealis.

"Мы с русскими туристами, когда долго ехали, выходили из автобуса под предлогом прогуляться. Мы брались за руки, кричали по-саамски "северное сияние" - создавали такой фан", - работает безотказно, смеется Александр. Особенно, если все правильно рассчитать заранее.

Постичь природу сияния удается не всем – многие туристы верят, что, если сияние слабое, то можно переехать в другое место и увидеть более насыщенное, "качественное" свечение. "У китайских туристов есть поверье, что самое хорошее сияние - в Териберке и Ловозере. Можно порадоваться за предпринимателей этих поселков, но к делу это отношения не имеет", - поясняет гид.

По его наблюдениям, обычно сдержанные азиаты, увидев сияние, приходят в неописуемый восторг, такими эмоциональными их редко можно увидеть. Возможно, это связано еще и с некоторой мистикой – есть предание, что человек, увидевший северное сияние, будет счастливым. Впрочем, с этим природным феноменом связано немало поверий.

"По слухам, в японском и китайском мире считается, что зачать детей в момент северного сияния – большая удача, но от китайцев я сам такого не слышал", - признается Александр.

МОДА НА ЭКСКЛЮЗИВ

Северное сияние сегодня в моде, но туристический бизнес не может стоять на месте: когда-то турфирмам придется предложить своим клиентам что-то большее. По мнению Александра, туристы станут более требовательными и разборчивыми – туры за сиянием без гарантии его увидеть, как это зачастую бывает сегодня у недобросовестных компаний, уйдут в прошлое.

Городинский считает, что туристы станут больше ценить эксклюзивные продукты, адаптированные под потребности и желания каждого конкретного клиента. Особо будут цениться впечатления – когда туристу преподнесут и сияние, и восход солнца в тундре, и катание на собаках, и горячую семужью уху.

"Дело не только в моде. В 2014 году в связи с санкциями, ростом цены на валюту люди стали больше путешествовать по своей стране – лавинообразно вырос внутренний туризм. Мода пошла за политическими и экономическими изменениями. Люди стали больше ценить впечатления – скажем, путешествие на Байкал для многих стало привлекательнее пляжного отдыха", - рассуждает Александр.

При этом, по его мнению, в плане развития туристической инфраструктуры Мурманску еще предстоит многое сделать, в частности, городу не хватает развлекательных объектов, которые можно было бы включить в туры и сделать их более интересными и прибыльными.

"Если бы в городе было больше вспомогательных туробъектов, это бы повысило посещаемость. В Апатитах (180 километров от Мурманска) есть "Снежная деревня", но туда далеко ехать. Есть село Териберка – такой символ разрухи, апокалипсиса - можно из развалин сделать арт-объекты, в старой школе создать кафе в пост-урбанистическом стиле. Поставить указатели – вот там - место для селфи, там - можно поцеловаться на фоне красивого вида, создать интересные сувениры, наконец", - перечисляет Александр.

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ИЛИ ГИМНАСТКА С ЛЕНТОЧКОЙ

Но какие бы объекты и турпродукты ни создал человек, конкуренция с самым необычным природным явлением севера будет жесткой. Используя полярное сияние как уникальный бренд Заполярья, Александр признается, что каждый раз не устает удивляться красоте небесных огней.

Каждое северное сияние эксклюзивно. Иногда оно распадается на зеленые переливающиеся полосы, опоясывающие ночное небо. А порой образует мерцающий полог или висит в воздухе, словно светящийся туман. Его основной цвет — зеленый, но, если повезет, небесный художник добавит в свою палитру нежно-розовых, лиловых, фиолетовых оттенков.

Никогда не угадать, как долго продлится небесный танец – он может продолжаться одну-две минуты, а затем исчезнуть — и остается лишь гадать, действительно ли краски полыхали на небе или это просто почудилось.

Научившись предсказывать появление сияния, сам гид признается, что до сих пор относится к этому явлению как к чему-то удивительному и мистическому. Он каждый раз отправляется вместе с туристами, когда ожидается сильная геомагнитная буря, и ожидания чаще всего оправдываются.

"Иногда лучи спускаются вниз - как незримый космический корабль, который, кажется, тебя сейчас поднимет наверх. Иногда оно настолько красиво – танцует, как гимнастка, которая перемещается по небу с разноцветной ленточкой. При этом свечение быстро и непредсказуемо приобретает разные узоры. Это космическая мистика", - рассказывает Александр.

Желающим увидеть сияние наверняка он советует планировать тур на три-четыре дня, точно следовать советам опытного и ответственного гида, удалиться от светового загрязнения города и ждать. Секрет прост, говорит охотник: нужно просто оказаться в нужное время в нужном месте.