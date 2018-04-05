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Дерипаска проанализирует ситуацию с санкциями США после Пасхи


МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска проанализирует ситуацию со своим попаданием в санкционный список США после празднования Пасхи, сообщил он РИА Новости через своего представителя.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. В новый санкционный список попал и миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании - En+ Group, "Русал", группа "ГАЗ" GAZA.

По словам Дерипаски, его включение в санкционный список не стало для него неожиданностью. "События, произошедшие вчера, неприятны, но не неожиданны. Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны", - передал слова Дерипаски его официальный представитель.

"Сейчас я готовлюсь отметить День Светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье. Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий", - добавил бизнесмен.

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