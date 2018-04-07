FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Правительство выделило 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории


МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство выделило порядка 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории для мониторинга природной среды "Северный полюс".

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" – плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6 млрд 966,6 млн рублей", — говорится в сообщении кабмина.

Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи".

Строительство платформы в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования, считают в правительстве.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ