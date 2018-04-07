Правительство выделило 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство выделило порядка 7 млрд рублей на создание плавучей обсерватории для мониторинга природной среды "Северный полюс".

"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" предусмотрено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" – плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в эксплуатацию – 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018–2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6 млрд 966,6 млн рублей", — говорится в сообщении кабмина.

Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи".

Строительство платформы в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования, считают в правительстве.