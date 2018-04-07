FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников


МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Французская авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, требующих повышения зарплат, сообщается на сайте авиаперевозчика.

"В субботу, 7 апреля, Air France планирует осуществить 70% рейсов, в том числе 75% сверхдальних полетов, 65% рейсов средней дальности из и в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, 70% рейсов малой дальности из и в парижский аэропорт Орли и во французских провинциях", - сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что в субботней забастовке примут участие 34% пилотов, 26,2% членов экипажей и 18,7% наземного обслуживающего персонала.

Сотрудники Air France требуют увеличить размер заработной платы на 6%. Забастовки служащих авиакомпании намечены также на 17, 18, 23 и 24 апреля. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ