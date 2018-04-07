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Власти усомнились в данных рейтинга, где Москва названа самым загруженным городом Европы


  • #Пробки
    © fotolia.com, Pavel Losevsky

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Правительство Москвы усомнилось в результатах рейтинга пробок, составленного сервисом GoCompare, где Москва названа якобы самым загруженным городом Европы, сообщили РИА Новости в транспортном комплексе столицы.

Аналитический сервис GoCompare ранее подсчитал, что московские водители в среднем в году проводят в пробках около 91 часа. По данным сервиса, по этому показателю российская столица обогнала Лондон и Париж, где дорожные заторы отнимают у водителей 73 и 65 часов в году соответственно. Уточняется, что в своем исследовании GoCompare использовал информацию рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.

"Они объединили Москву и Московскую область. Получается, что они подсчитали общее время, проведенное в пробках. Ежегодно в Москву из-за МКАД приезжает более 1 миллиона автомобилей в будни. В основу исследования они брали время, когда водитель сел за руль и поехал, такой метод подсчета неверный. Правительство Москвы не может отвечать за дорожную ситуацию в 150, например, километрах от Москвы", - сказали РИА Новости в транспортном комплексе.

Кроме того, собеседник агентства в транспортном комплексе Москвы отметил, что "никогда не слышал о таком сервисе", который занимался бы аналитикой трафика, соответственно, оснований доверять их данным нет.

"Компании, которые профессионально занимаются оценкой пробок и составлением рейтингов нам известны, например, TomTom и INRIX. Если у каких-то других компаний возникнет желание изучить пробки в Москве, мы готовы поделиться аналитикой, которая у нас есть", - добавили в комплексе. 

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