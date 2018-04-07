Бывший коллега Дурова рассказал о возможном развитии ситуации с Telegram

МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Бывший партнер Павла Дурова по работе над соцсетью "ВКонтакте" Антон Розенберг рассказал, как может развиваться ситуация с Telegram после иска Роскомнадзора.

"Пока говорить о блокировке все еще преждевременно. Подобное обращение в суд происходит впервые, пока даже неизвестно, какой суд и когда будет рассматривать это дело. Вообще говоря, неизвестно, что решит суд. Дальше могут быть апелляции, да и Роскомнадзор, судя по предыдущим событиям, может брать произвольные паузы в деле", — сказал Розенберг в интервью RT.

По его словам, надо принимать во внимание, что в действительности власти хотят наладить сотрудничество с месседжером и добиться от него исполнения российских законов.

"Но если дело все-таки дойдет до блокировки, то тут у Роскомнадзора будет несколько возможностей. Самая простая — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера, в этом случае перестанут работать сайт и ссылки вида t.me, а также веб-версия. Далее он может заблокировать все принадлежащие Telegram сети IP-адресов", — отметил Розенберг.

После этого, по его словам, перестанут работать приложения в телефонах. "И главное, что могут сделать российские власти, — потребовать от Apple и Google убрать приложения мессенджера из магазинов, как это ранее произошло с принадлежащей Microsoft соцсетью LinkedIn", — рассказал бывший партнер Дурова.