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Посольству РФ в Индии неизвестно об экстренной посадке самолета с россиянами в Дели


НЬЮ-ДЕЛИ, 7 апр - ПРАЙМ. Посольство РФ в Индии не располагает информацией об инциденте с экстренной посадкой самолета с россиянами на борту в международном аэропорту имени Индиры Ганди, заявил РИА Новости второй секретарь российской дипмиссии Артур Гербст.

"Официально никаких данных об этом к нам пока не поступало", - сказал российский дипломат.

Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что самолет чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) – Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели. Причиной такого шага, предположительно, стал технический сбой. На борту воздушного судна, по данным СМИ, находились 345 пассажиров, никто из них не пострадал.

Эту информацию, в свою очередь, подтвердил РИА Новости представитель воздушной гавани. По его словам, вскоре после посадки предположительно неисправного самолета на место прибыли машины скорой помощи и пожарные расчеты. Однако ни возгорания ни пострадавших на борту воздушного судна обнаружено не было, заверил собеседник агентства.

Оперативным комментарием авиакомпании Royal Flight относительно случившегося агентство пока не располагает.

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