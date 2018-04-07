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Псковские власти просят федеральные власти помочь с решением проблемы госдолга


С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр /ПРАЙМ/. Псковская область с начала года сумела сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но вопрос госдолга сохраняет актуальность, в связи с чем врио губернатора Михаил Ведерников просит пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ведерников в пятницу принял участие в рабочем совещании под руководством федерального вице-премьера Дмитрия Козака в Москве. В числе участников были также представители министерства финансов России.

Ведерников рассказал Козаку о социально-экономической ситуации в регионе и исполнении бюджета, обратив особое внимание на проблему государственного долга. По его словам, благодаря запущенной программе реструктуризации бюджетных кредитов с начала года удалось сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но учитывая показатели бюджетной обеспеченности Псковской области, вопрос госдолга сохраняет актуальность.

"В этой связи врио губернатора обратился к вице-премьеру с просьбой пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации Минфина и оказать содействие в предоставлении бюджету области дополнительной финансовой помощи. Вице-премьер обещал дополнительно проработать вопрос", - говорится в сообщении.

Ведерников также рассказал о ситуации с Псковской ГРЭС. По его словам, областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе большой проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 миллиардов рублей. Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придав новый импульс развитию территории.

Обсуждалось также развитие инфраструктуры транспорта и ЖКХ в регионе. В федеральное правительство поступила к заявка Псковской области на выделение средств на завершение строительства водозабора в Пскове. Также будет изучена возможность оказания региону финансовой поддержки на укрепление антитеррористической и пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, говорится в сообщении.

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