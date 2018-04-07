Пассажиров рейса Royal Flight разместят в отеле Дели до прибытия резервного борта из РФ

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Пассажиров рейса Royal Flight из вьетнамского Фукуока в Екатеринбург, вынужденно севшего в Дели, разместят в отеле и обеспечат питанием до прибытия запасного борта из России, сообщил РИА Новости в субботу начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили.

Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что самолет чартерной компании Royal Flight, выполнявший рейс 8772 по маршруту Фукуок (Вьетнам) - Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дели. Причиной такого шага, предположительно, стал технический сбой. На борту воздушного судна, по данным СМИ, находились 345 пассажиров, никто из них не пострадал.

"Это был рейс из Фукуока в Екатеринбург. В определенный момент была отмечена техническая неисправность, которая не представляла опасности для воздушного судна и пассажиров, но командир экипажа принял решение произвести посадку в ближайшем аэропорту - в городе Дели", - рассказал собеседник агентства.

Он заверил, что судно благополучно село, а в настоящий момент ведется оформление виз, чтобы пассажиры могли покинуть борт и территорию аэропорта.

"В дальнейшем рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, которое уже готовится к вылету из России. Как только будут соблюдены все документальные формальности по прибытии судна, рейс будет выполнен из Дели в Екатеринбург. На это потребуется некоторое время, поэтому пассажиров разместят в отеле. У пассажиров проблем не будет, им предоставят проживание и питание в отеле. Заберут людей только тогда, когда прибудет резервный самолет и его подготовят к вылету", - прокомментировал ситуацию Курашвили.