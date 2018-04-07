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Кабмин предложил изменить систему выдачи прав на управление железнодорожным транспортом


МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Кабмин предлагает Ространснадзору выдавать права на управление железнодорожным подвижным составом по аналогии с другими видами транспортных средств, следует из электронной базы данных Госдумы.

Изменения вносятся в ФЗ "О железнодорожном транспорте в РФ".

"Принципиальным отличием от действующего порядка является делегирование права выдачи свидетельств на право управление железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, по аналогии с другими видами транспортных средств (автомобиль, маломерное судно, снегоход и другие), где выдача осуществляется органами государственного надзора (Госавтоинспекция, Государственной инспекции по маломерным судам, Ростехнадзор)", - говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что вопросы выдачи свидетельств на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом не закреплены сегодня ни за одним федеральным органом исполнительной власти.

"Фактически выдача прав управления тяговым подвижным составом на путях общего пользования в настоящее время осуществляется монопольно ОАО "РЖД", при этом выданное свидетельство не является документом государственного образца", - говорится в документе.

Как подчеркивают авторы, законопроект подготовлен в целях повышения уровня безопасности движения на железнодорожном транспорте и позволит создать условия для формирования современной системы допуска квалифицированных специалистов к управлению тяговым подвижным составом.

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