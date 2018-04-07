Российских туристов среди пострадавших в ЧП с грузовиком в Мюнстере нет - Ростуризм

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму выяснило, что организованных туристов среди пострадавших в ходе наезда грузовика на людей в немецком Мюнстере не было, сообщила РИА Новости советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека погибли, 20 пострадали.

"По информации ДСКЦ МИД, по официальным данным, российских туристов среди пострадавших не было. По данным Ассоциации "Турпомощь", в настоящее время в Мюнстере организованных групп туристов нет, возможно нахождение незначительного количества индивидуальных туристов", - сказала собеседница агентства.

Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся в Мюнстере, соблюдать спокойствие, по возможности не приближаться к месту инцидента, следовать указаниям местных властей.