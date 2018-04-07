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Трамп призвал КНР убрать торговые барьеры


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на "нечестную" торговлю, которую ведет Китай с США, и призвал Пекин убрать торговые барьеры.

"У США не было торгового профицита с Китаем 40 лет. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют 500 миллиардов долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп не уточнил, что он имеет в виду под потерянными 500 миллиардами долларов. Согласно статистике США, в 2017 году торговый дефицит с КНР составил 375 миллиардов долларов, однако речь идет не о прямых потерях, а именно о торговом дисбалансе, когда одна страна продает другой намного больше товаров, чем получает взамен.

Ранее Трамп пригрозил ввести торговые пошлины против КНР на сумму до 150 миллиардов долларов в год, Пекин пригрозил ответными мерами. Страхи торговой войны оказали негативное влияние на американские биржи.

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