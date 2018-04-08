Танкер протаранил исторический особняк в Стамбуле

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пролив Босфор был временно закрыт в обе стороны для прохода судов после того, как сухогруз Vitaspirit врезался в расположенный на берегу особняк XVIII века. Об этом пишет турецкая газета Daily Sabah, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в 15.30 по местному времени в историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула. Корабль под флагом Мальты направлялся с грузом ячменя из России в Саудовскую Аравию, причиной столкновения стала остановка двигателя, говорится в заявлении администрации Стамбула.

Здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. По информации СМИ, разрушенный особняк оценивается в $85 млн. Последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.

Сейчас судно было отведено от места столкновения. Погибших нет, экологический ущерб в ходе инцидента не был нанесен.