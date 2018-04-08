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Эксперты составили рейтинг самых дорогих российских автомобилей


МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Эксперты определили топ-5 самых дорогих автомобилей за всю историю отечественного автопрома, сообщает Daily Motor.

Первое место досталось Toyota Amulet. Машина выпущена в единичном экземпляре, ее кузов полностью обтянут кожей канадского бизона. Цена данного самодельного автомобиля составляет 15 млн рублей.

Второе место — у внедорожника ГАЗ "Тигр", под капотом которого спрятан 205-сильный мотор. Цена за него — около 10 млн рублей.

"Бронза" — у спорткара Marussia B1. До конвейера автомобиль так и не дошел, но прототип способен был разгоняться до 100 км за 3,8-секунды за счет 420-сильного агрегата. Стартовая цена — от 5,3 млн рублей.

На четвертом месте расположен автомобиль партийной элиты времен СССР — ГАЗ-13 "Чайка". На авторынке за такие люксовые седаны просят от 4,5 млн рублей.

Завершает список кроссовер Marussia с индексом F2. Этот автомобиль также не дожил до серийного производства. Один из прототипов был продан за 3,5 млн рублей.

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