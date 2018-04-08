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Россия просит Британию о выдаче 61 экономического преступника


БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что с 2002 года Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, обвиняемого и осужденного в России в экономических преступлениях.

"Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше", — сказал Чайка в интервью программе "Итоги недели" на НТВ.

Он добавил, что в Великобритании начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества обязан будет объяснить происхождение этих активов.

"И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украдено в России теперь Великобритания заберет все в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши", — подчеркнул Чайка.

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