Белый дом: США серьезно настроены ввести торговые пошлины против КНР

ВАШИНГТОН, 8 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на введение новых торговых пошлин и других мер против КНР, это не просто тактика на переговорах с целью получить уступки, заявил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики, директор национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Это не просто тактика на переговорах... Мы готовы выслушать китайцев, но мы настроены реалистично. Мы обстоятельно продвигаемся с решением по пошлинам и ограничениями на инвестиции. Вполне ясно то, чего мы хотим от Китая: честной взаимовыгодной торговли. Мы не хотим, чтобы они крали у нас вещи, мы хотим, чтобы они защищали, а не воровали нашу интеллектуальную собственность", - сказал Наварро.

Ранее США заявили, что КНР нарушает правила ВТО, в частности, по интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят там работать. Также президент Дональд Трамп пригрозил ввести против Китая ввозные пошлины на сумму до 150 миллиардов долларов на 1,3 тысячи различных товаров - от автомобилей до продукции авиаиндустрии. Китай заявил, что ответит на это собственными мерами.