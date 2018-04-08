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Генконсульство РФ в Дубае пытается ускорить предоставление борта российским туристам


ДУБАЙ, 8 апр - ПРАЙМ. Генконсульство РФ в Дубае пытается ускорить предоставление другого борта для отправки российских туристов, которые три дня не могут вылететь в Россию из-за неисправности самолета, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Ранее российские туристы сообщили в соцсетях, что с 6 апреля не могут вылететь из Дубая в связи с неисправностью самолета.

"Генконсульство держит ситуацию с российскими туристами на приоритетном контроле, находится на связи с Росавиацией и "Уральскими авиалиниями". Мы пытаемся ускорить предоставление другого борта нашим туристам", - отметили в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, часть туристов уже уехала из Дубая, поменяв билеты, остальные по-прежнему находятся в отеле у аэропорта.

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