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Глава минфина США не ожидает торговой войны с КНР


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 8 апр /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не ожидает торговой войны с КНР.

"Мы не думаем, что будет торговая война. Наша цель - продолжать вести обсуждения с Китаем", - сказал Мнучин в интервью CBS.

"Я не думаю, что будет торговая война - она могла бы быть, но я ее совсем не ожидаю", - добавил он.

Ранее США заявили, что КНР нарушает правила ВТО, в частности по интеллектуальной собственности и в области принудительного трансфера технологий в Китай для американских компаний, которые хотят там работать. Также президент Дональд Трамп пригрозил ввести против Китая ввозные пошлины на сумму до 150 миллиардов долларов на 1,3 тысячи различных товаров - от автомобилей до продукции авиаиндустрии. Китай заявил, что ответит на это собственными мерами.

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