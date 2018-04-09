Россия намерена через парламентское измерение развивать деловые связи с Ираном - Володин

ТЕГЕРАН, 9 апр /ПРАЙМ/. Депутаты Госдумы намерены через парламентское измерение развивать деловые связи и политическое сотрудничество с Ираном, способствуя реализации соответствующих договорённостей президентов двух стран. Об этом заявил председатель российской Госдумы Вячеслав Володин в интервью иранскому телевидению.

Володин прибыл в понедельник в Тегеран с официальным визитом, в рамках которого встретится с президентом Хасаном Роухани и своим коллегой Али Лариджани, а также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. Беседа со спикером иранского парламента станет для Володина уже пятой за последние полтора года, ранее они неоднократно содержательно общались, в том числе на международных парламентских форумах по борьбы с терроризмом и наркоугрозой.

"Благодаря усилиям наших президентов взаимодействие наших стран развивается по многим направлениям", - сказал Володин, комментируя основные цели визита в Тегеран.

"Для нас это один из приоритетов в работе парламентов - чтобы через парламентское измерение мы могли бы создавать условия для развития наших деловых, торговых отношений", - пояснил он. При этом наряду с продвижением бизнес-проектов парламентарии "много работают над укреплением политических отношений России и Ирана", добавил спикер.

Володин выразил надежду, что в ходе визита он и сопровождающие его депутаты "смогут обсудить многие вопросы межпарламентского сотрудничества". В частности, планируется создать комиссию высокого уровня по сотрудничеству между Госдумой и иранским меджлисом во главе со спикерами. Этот механизм - не рядовой, он используется "только в том случае, где есть перспектива развития отношений с содержательной конкретной повесткой", пояснил политик.

В рамках визита спикер Госдумы также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. "Среди целей поездки - не только укрепление сотрудничества в рамках конкретных проектов, которые представляет и "Росатом", и РЖД. В составе делегации представители регионов, которые активно работают с Ираном в рамках прикаспийского сотрудничества: это Астраханская область, Волгоградская, Саратовская", - продолжил Володин. Эти регионы являются основными поставщиками в том числе сельскохозяйственной продукции в Иран, напомнил он.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы отношения развивались и на региональном уровне: чтобы провинции Ирана сотрудничали с регионами России. Не исключаю, что мы будем обсуждать вопрос проведения в этом году заседания парламентской комиссии, которую мы планируем создать завтра, в одном из регионов России. Возможно, это будет Волгоград", - сказал парламентарий.