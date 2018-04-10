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"Белая книга закупок" собрала лучшие практики госзакупок в 16 регионах


КРАСНОЯРСК, 10 апр /ПРАЙМ/. Лучшие практики 16 российских регионов по управлению госзакупками собраны в "Белой книге закупок", сообщает фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР).

"К сожалению, в сфере государственных и регулируемых закупок встречаются элементы неэффективного использования ресурсов. ЦСР подготовил "Белую книгу закупок" для того, чтобы предотвращать эти явления и предоставить заинтересованным сторонам информацию о способах эффективной организации закупок", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что "это сборник методических материалов по управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупками для обеспечения нужд госкомпаний и иных отдельных видов юридических лиц".

"Он составлен на базе лучших практик 16 регионов страны. В работе над книгой приняли участие: Алтайский край, Воронежская область, Калужская область, Кировская область, Липецкая область, Москва, Мурманская область, Ростовская область, Саратовская область, Тамбовская область, Республика Татарстан, Тульская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-мансийский автономный округ, Чувашская республика", - отмечает фонд.

В ЦСР сообщили, что в контрактную систему России привлекаются средства объемом, равным 31 – 37% ВВП страны. Регионы-участники проекта описали свои достижения. Пояснили их на слайдах, снабдили статистикой и подкрепили нормативно-правовыми актами. В своих кейсах они продемонстрировали, каким образом развивают собственные системы закупок для повышения качества и достижения высоких контрактных и социально-экономических показателей. Практики могут быть тиражированы и переработаны другими субъектами.

Следование лучшим практикам, разработка на их основе собственных приемов работы является одним из ключевых методов совершенствования контрактной системы. Авторы выражают надежду, что "Белая книга" станет востребованным методическим инструментом по оптимизации системы региональных контрактных систем.

Презентация доклада с лучшими практиками и его обсуждение со всеми участниками проекта пройдет на Красноярском экономическом форуме 13 апреля.

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