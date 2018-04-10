Панама обещает ответить Венесуэле на фоне экономического конфликта - МИД

МЕХИКО, 10 апр /ПРАЙМ/. Панама пообещала в понедельник Венесуэле ответить на экономические санкции, введенные Каракасом.

Венесуэла решила с 6 апреля приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело для, как было объявлено, защиты венесуэльской финансовой системы. Страны также отозвали послов.

"Панама не будет искать сближения с Венесуэлой, пока та не пересмотрит свои действия, наоборот, она ужесточит свою торговую позицию (по отношению к правительству Николаса Мадуро) и предпримет ответные меры", – приводит портал Estrella заявление главы панамского МИД Исабель Сент-Мало.

По сообщению портала Nacional, также Сент-Мало выразила надежду, что ситуация в Венесуэле и гуманитарный кризис в стране будут обсуждаться в ходе предстоящего 13-14 апреля в Перу "Саммита Америк", на который президент страны Мадуро не приглашен.

Ранее правительство Панамы включило Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов. С учетом введенных санкций США и ЕС разрыв банковских связей Венесуэлы с Панамой может еще больше осложнить непростую ситуацию в стране.