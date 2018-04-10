Участие в Ялтинском экономическом форуме подтвердили более 300 иностранцев – власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Виктор Лященко. Участие в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) уже подтвердили более 300 иностранных гостей, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"У нас уже более 300 гостей из различных стран мира подтвердили свое участие в предстоящем форуме. В их числе европейские политики, депутаты, бизнесмены. Процесс подтверждения продолжается", - сказал Мурадов.

При этом вице-премьер подчеркнул, что на некоторых потенциальных гостей ЯМЭФ оказывается давление, чтобы они отменили свой визит на полуостров.

"Давление исходит от стран Евросоюза и дипломатов из Украины, которые делают все, что могут. Могу с точностью абсолютной сказать, что в этом году Ялтинский международный экономический форум, несмотря на давление извне, будет еще более масштабным, звучным, резонансным и эффективным, чем в прошлые годы", - подчеркнул Мурадов.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев из более чем 50 стран.