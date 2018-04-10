FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Си Цзиньпин: Китай намерен активно наращивать импорт


Мировая экономика

ПЕКИН, 10 апр - ПРАЙМ. Китай намерен активно наращивать импорт, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"Мы намерены активно продвигать наращивание импорта. Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни", - заявил китайский лидер.

По его словам, "Китай не гонится за положительным торговым балансом".

"Сы искренне надеемся на расширение импорта и стимулирование текущего платежного баланса", - добавил Си Цзиньпин.

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ