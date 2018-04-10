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Роспотребнадзор подготовил более 3 тыс претензий по итогам "горячей линии"


МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. По итогам "горячей линии" в преддверии Всемирного дня прав потребителей Роспотребнадзор подготовил более 3 тысяч претензий, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Поясняется, что Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, провел всероссийскую "горячую линию" по защите прав потребителей.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, уже второй год подряд внимание общественности и профессиональных защитников прав потребителей обращено к проблемам трансформации традиционных рынков в цифровые. В этом году с 12 по 26 марта специалисты Роспотребнадзора в различных регионах консультировали потребителей в новых форматах. Всего специалистами ведомства было проведено свыше 38 тысяч консультаций, более половины которых по телефонам "горячей линии".

Отмечается, что больше всего вопросов было связано с технически сложными товарами - более 20%, еще почти 14% обратившихся интересовались применением положений законодательства о защите прав потребителей. Также более 4 тысяч столкнулись с проблемами продажи/приобретения товаров дистанционным способом. В целом, вопросы, задаваемые гражданами, касались услуг ЖКХ, долевого строительства, туристских, медицинских, образовательных услуг, а также услуг связи.

"По результатам рассмотрения обращений специалистами Роспотребнадзора подготовлено более 3 тысяч проектов претензий. Некоторые обращения послужили основанием для возбуждения административных дел и проведения проверок", - говорится в сообщении.

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