Песков: Власти держат под плотным вниманием ситуацию с падением акций компаний РФ

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Ситуация с падением акций российских компаний находится под плотным вниманием властей, негативные тенденции на биржах отчасти обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций, потом будет корректировка, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая - пока, наверное, вряд ли кто-то скажет", - заявил он.

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По его словам, экономическая повестка - константа в рабочем графике Путина, координация действий с кабмином происходит в режиме онлайн.

"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", - заявил Песков.