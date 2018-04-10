FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Более 20 стран ЕС подписали документ о партнерстве в развитии блокчейн-технологий


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/. Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий, сообщила пресс-службе Еврокомиссии.

Технология блокчейн (blockchain) - система организации распределенной базы данных. Технология позволяет оптимизировать издержки, проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

"В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка", - говорится в декларации.

Участники проекта, в общей сложности 22 страны ЕС, намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена инвестировать около 300 миллионов евро в проекты, поддерживающие использование технологии блокчейн.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ