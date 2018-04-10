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Страны ЕС договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Подавляющее большинство стран Евросоюза подписали декларацию о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Сегодня 25 европейских стран подписали декларацию о сотрудничестве по искусственному интеллекту", - говорится в релизе. Речь идет о 24 из 28 стран ЕС, а также Норвегии. Исходя из сообщения, к документы не присоединились четыре страны Союза - Хорватия, Кипр, Греция и Румыния.

"Страны договорились о совместной работе по наиболее важным вопросам, которые ставит (развитие) искусственного интеллекта – от обеспечения конкурентоспособности Европы в области исследований и применения искусственного интеллекта, до работы с социальными, экономическими, этическими и юридическими вопросами", - говорится в сообщении.

В то время как технологии становятся ключевым двигателем экономического роста, развитие искусственного интеллекта приносит с собой и трудности, отмечает ЕК. В этом контексте она упоминает изменение рынка труда и необходимость модернизировать европейскую систему образования.

Ранее во вторник вице-президент Еврокомиссии по единому цифровому рынку Андрус Ансип призвал страны ЕС к более активной совместной работе в области разработок и использования искусственного интеллекта, в том числе к подписанию этой декларации. По его словам, совместная работа государств в этой области должна включать "обещания инвестировать в его развитие и применение, сближение национальных повесток в области исследований насколько это возможно, обеспечение доступности искусственного интеллекта для всех компаний, совместная работа над этическими, юридическими и социально-экономическими аспектами искусственного интеллекта".

Год назад Европарламент призвал к созданию правил на уровне Евросоюза по использованию роботов. ЕП обращался к Еврокомиссии с просьбой разработать соответствующие законопроекты, чтобы полноценно использовать экономический потенциал робототехники и искусственного интеллекта, а также обеспечить единый уровень безопасности их применения.

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