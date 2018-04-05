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ОАК направит более 4,5 млрд руб на развитие Воронежского авиазавода


МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Объединенная авиастроительная корпорация UNAC(ОАК) направит более 4,5 миллиарда рублей на развитие Воронежского авиазавода (ВАСО; входит в состав ОАК), следует из сообщения корпорации.

"В планах корпорации в 2018 году предусмотрено внесение в уставный капитал ПАО "ВАСО" более 4,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на техническое перевооружение предприятия в рамках ФЦП, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи президента ОАК Юрия Слюсаря и врио губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По словам Слюсаря, которые приводятся в сообщении, предприятие планирует выйти на темп производства 2-2,5 самолета Ил-96 в год, обеспечивая потребности специального летного отряда "Россия", Минобороны РФ и спецзаказчиков.

Также отмечается, что в настоящее время на ВАСО идет процесс изготовления первого опытного образца нового легкого транспортного самолета Ил-112В и подготовки его к испытаниям. Кроме того, предприятие участвует в кооперации по ряду ключевых программ корпорации – МС-21, Superjet100, Ил-114-300 и Ил-76МД-90А.

Воронежский авиазавод является крупнейшим предприятием области. Предприятие основано в 1932 году, входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Специализируется на производстве широкофюзеляжных самолетов Ил-96, ближнемагистральных региональных самолетов Ан-148, легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, а также изготовлении узлов и агрегатов для региональных самолетов Sukhoi SuperJet 100, пассажирских среднемагистральных самолетов семейства МС-21 и тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД.

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