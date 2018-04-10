США ждут от Китая конкретных шагов по снижению таможенных пошлин - Белый дом

ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Заявление руководства Китая о намерении снизить пошлины на ряд товаров, в том числе автомобилей, - это шаг в правильном направлении, но нужны конкретные действия, заявила во вторник журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы, конечно, считаем это шагом в правильном направлении, мы рады таким словам, но мы ожидаем конкретных шагов и конкретных действий со стороны Китая, чтобы двигаться дальше", - сказала она.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей. По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.

Президент США Дональд Трамп уже приветствовал это заявление.

Ранее администрация Трампа обвинила КНР в "нечестной" торговой политике и пригрозила ввозными пошлинами на 1,3 тыс китайских товаров — общий объем пошлин мог составить до 150 миллиардов долларов в год. В частности, Трамп говорил, что ввозные пошлины на американские автомобили в Китае составляют 25%, в то время как пошлины в США всего 2%.

США также обвиняли Китай в воровстве интеллектуальной собственности и в том, что американские компании заставляют делиться технологиями с китайскими производителями, если они хотят работать на китайском рынке.