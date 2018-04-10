Груз арестованного на Украине судна не предназначался для Крымского моста - инфоцентр

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/. Песок арестованного на Украине судна не предназначался для строительства Крымского моста за его ненадобностью, сообщил РИА Новости инфоцентр "Крымский мост".

Украинский суд разрешил арестовать судно российской компании Trans Services Maritime, которое, по данным генерального прокурора Украины Юрия Луценко, незаконно добывало песок в районе Каркинитского залива Черного моря (заповедник "Лебяжьи острова") для строительства Крымского моста. По информации пресс-службы украинской прокуратуры, судно сейчас находится в порту в Одесской области.

"Информация о том, что судно везет песок для строительства Крымского моста, не соответствует действительности. На данный момент на стройке моста нет необходимости в песке", - сообщили в инфоцентре.

Ранее песок доставляли на стройку преимущественно с территории Краснодарского края сухопутными перевозками, сообщили в компании.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.