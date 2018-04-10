Аэропорт Ливана предупрежден об ограничениях полетов в случае ударов по Сирии - источник

БЕЙРУТ, 10 апр /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) предупредила Ливан об ограничении полетов гражданской авиации в ближайшие 72 часа в связи с возможным военным ударом по Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте.

Европейские авиационные власти ранее выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.

"ИАТА предупредила о возможном ударе в течении 72 часов, в связи с чем возможно будут ограничения по полетам самолетов", - рассказал источник.