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Авиакомпаниям надо всерьёз отнестись к предупреждению о риске полётов над Сирией - сенатор


МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпаниям, выполняющим полёты над Восточным Средиземноморьем, следует серьёзно отнестись к предупреждению о риске "нанесения ударов по Сирии" и воздержаться от таких полётов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Европейские авиационные власти ранее во вторник выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов.

"Если такое предупреждение поступило, значит действительно авиакомпаниям следует воздержаться от таких полётов в ближайшее время", - заявил Серебренников.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что в сложившейся ситуации "здравый смысл восторжествует" у тех, кто ответственен за эскалацию ситуации в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Предполагается, что Трамп может принять решение об ударе в качестве ответной меры на предполагаемое применение химоружия в Сирии, которое сирийские власти отрицают.

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