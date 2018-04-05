Путин примет верительные грамоты у 17 послов, в том числе Италии, Южной Кореи и Египта

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин в среду примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, в том числе Италии, Австрии, Черногории, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кубы и Южной Кореи.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты вручат 17 вновь прибывших послов из Европы (Италия, Австрия и Черногория), Ближнего Востока (Египет, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ), Африки (Нигерия, Бенин, Гамбия, Гана, Конго и Кот-д'Ивуар), Латинской Америки (Куба и Сальвадор) и Восточной Азии (Вьетнам и Южная Корея).

В 2017 году на церемонии в Кремле Путин принял верительные грамоты у 18 послов.

Верительные грамоты — необходимый для аккредитования в иностранном государстве документ, который выдается дипломатическим работникам высшего уровня. По приезде в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов приобретает полностью официальный статус.

Приняв грамоты, президент традиционно выступает с речью, в которой дает оценку текущей международной ситуации и характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Ряд стран, послы которых вручат президенту верительные грамоты, связывают с Россией актуальные вопросы международной повестки дня. К примеру, Австрия отказалась в отличие от других европейских стран высылать российских дипломатов после отравления в британском Солсбери экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает. Москва приняла ответные меры.

Однако Австрия от этой меры отказалась, несмотря на давление Великобритании. Так, глава австрийского МИД Карин Кнайссль подчеркнула, что высылка российских дипломатов из Австрии исключается. Министр указала на то, что в Вене базируется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и каждый четверг представители стран-участниц встречаются для обсуждения актуальных вопросов, в том числе проблем между Востоком и Западом.

Развиваются отношения России с Ближним Востоком - Египтом, Саудовской Аравией, ОАЭ, например военно-техническое сотрудничество с Эр-Риядом. Ранее помощник президента России по ВТС Владимир Кожин сообщал, что Россия и Саудовская Аравия до конца года решат все вопросы, связанные с поставкой зенитных ракетных систем С-400 и других вооружений.

Возможным претендентам на покупку у России С-400 является и Египет, заявлял РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Кроме того, Россия и ОАЭ ведут переговоры о поставках истребителей Су-35. Меморандум о намерениях ОАЭ закупить российские истребители поколения 4++ Су-35 был подписан главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и министром обороны, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном в феврале 2017 года.

Актуальной темой в повестке дня России и Египта остается авиасообщение. Первый рейс "Аэрофлота" AFLT в Каир после более чем двухлетнего перерыва запланирован на 11 апреля, египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля. Делегация специалистов по безопасности из России во вторник проводила финальную проверку в Каирском аэропорту накануне возобновления прямого авиасообщения с Москвой, сообщает новостной портал "Сада аль-Баляд" со ссылкой на источники в воздушной гавани.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета "Когалымавиа" Шарм-эш-Шейх - Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.