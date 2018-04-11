Арбитраж Москвы проведет слушания по спору Bayer с ФАС из-за сделки с Monsanto

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы проведет в среду повторные предварительные слушания по заявлению немецкого химического концерна Bayer, требующего признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы России, касающееся сделки по слиянию Bayer с американской Monsanto.

Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Немецкая компания сообщала, что ожидает закрытия сделки в начале 2018 года. Регуляторы ряда стран уже одобрили сделку.

Оспариваемым решением от 7 ноября 2017 года ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства Bayer об одобрении сделки и выдвинула концерну предварительное условие. Концерн в трехмесячный срок должен заключить договор с российской организацией для передачи технологий в области селекции, а также обеспечения доступа к базам данных в области цифрового земледелия (договор должен вступить в силу после закрытия сделки). Компания оспорила предписание, подав 8 февраля 2018 года заявление в суд. Третьими лицами в нем указаны ЗАО "Монсанто", Monsanto International и ООО "Монсанто Рус".

На первом предварительном заседании суда в марте представитель Bayer заявил, что компания активно ведет переговоры с ФАС, и попросил отложить слушания для возможного мирного урегулирования спора. Позже замглавы ФАС Андрей Цыганов заявил, что стороны пришли к взаимопониманию, а глава ведомства Игорь Артемьев сообщил, что ФАС 12-13 апреля проведет очередную встречу с руководством Bayer и Monsanto, на которой планируется "подвести некоторые итоги и двигаться дальше уже к завершению сделки".

При рассмотрении сделки ФАС в начале ноября 2017 года пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках России и созданию высоких барьеров для входа других компаний. В связи с этим служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции.

Цыганов в феврале сообщил, что ведомство продлило срок рассмотрения сделки на шесть месяцев. Позже он пояснил, что Bayer оспаривает предварительные условия ФАС. В свою очередь Bayer сообщал, что подача иска носит "процессуальный характер" и не повлияет на возможность переговоров по достижению взаимовыгодного соглашения с ФАС. Немецкий концерн также заявил о продолжении своей деятельности в России и намерении сделать все возможное для успешного завершения сделки с Monsanto в России.