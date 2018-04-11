Международная конференция "Логистика в Арктике" открывается в Мурманске

МУРМАНСК, 11 апр /ПРАЙМ/. Восьмая международная конференция "Логистика в Арктике", участники которой обсудят развитие Северного морского пути и транспортной инфраструктуры в Арктике, открывается в Мурманске.

Организатором конференции выступает ассоциация подрядчиков арктических проектов "Мурманшельф" при поддержке правительства Мурманской области и профильных министерств.

"В центре внимания конференции – основные направления развития Северного морского пути, вопросы организации транспортно-логистических операций на шельфе Арктики, инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Арктики", - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В качестве докладчиков и участников панельной дискуссии на конференции свое участие уже подтвердили представители Мурманского морского пароходства, Мурманского морского торгового порта, "Атомфлота", ООО "Газпромнефть-снабжение", мурманского филиала "Росморпорта" и других компаний и учреждений.

Традиционно на конференцию заявляются более 120 участников, представляющих компании транспортно-логистического комплекса, поставщиков логистических услуг, промышленности, а также научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, законодательные и исполнительные органы власти.