В ЛДПР предложили ввести налоговый вычет для жителей ДФО при покупке авто с пробегом

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр /ПРАЙМ/. Депутаты Государственной думы от ЛДПР 10 апреля внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предлагает ввести имущественный налоговый вычет на покупку, ввоз и таможенное оформление автомобилей с пробегом для личного пользования на Дальнем Востоке, сообщает приморское региональное отделение партии.

"Проект федерального закона № 438680-7 "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" предлагает ввести имущественный налоговый вычет на приобретение, ввоз и таможенное оформление бывших в употреблении автомобилей для личного пользования на Дальнем Востоке. То есть население сможет вернуть часть потраченных на покупку транспорта денег", - говорится в сообщении.

Получить налоговый вычет смогут только те, кто постоянно живет в ДФО и декларирует там свои доходы. Кроме того, воспользоваться правом на компенсацию они смогут не чаще одного раза в 5 лет и только после регистрации транспорта в ГИБДД.

"Так мы хоть как-то компенсируем им разорительные расходы на установку ГЛОНАСС и новый утилизационный сбор. А то со всеми нововведениями бывшие в употреблении "народные" марки превратились по конечной стоимости в новые седаны", - говорит один из авторов инициативы, депутат ГД от Приморья Андрей Андрейченко.

Первого января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение в России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". В Приморье значительная часть автомобилей импортирована из Японии, и, чтобы ввозимые машины попадали под действие техрегламента, был разработан временный порядок действий и установки на них системы "ЭРА-ГЛОНАСС". С 1 июля 2018 года временный порядок прекратит свое действие, и власти Приморья обратились в правительство России с просьбой продлить временный порядок установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Также врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко отправил обращение в правительство РФ с просьбой перенести повышение утилизационного сбора на транспортные средства с 1 апреля на 1 сентября. Утилизационный сбор для легковых машин с объемом двигателя до 1 литра вырос на 17,86%, до 33 тысяч рублей, от 1 до 2 литров — на 90%, до 84 тысяч рублей, от 2 до 3 литров — на 49,3%, до 126 тысяч рублей.