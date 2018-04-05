РФ возобновила авиасообщение с Египтом: первый рейс "Аэрофлота" вылетел в Каир

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом: первый почти за 2,5 года рейс "Аэрофлота" AFLT вылетел из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, рейс SU400 вылетел из Москвы в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании РИА Новости рассказали, что первым рейсом в столицу Египта отправляются около 120 пассажиров.

Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву 12 апреля.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.